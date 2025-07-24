Переходять в онлайн: українські банки з початку року закрили десятки відділень

Українські банки скорочують відділення і переводять обслуговування в онлайн-формат. За останні 15 років відділень стало вчетверо менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ ).

Станом на 1 липня 2025 року в Україні налічувалося 4 934 діючих структурних підрозділів банків. З початку року кількість скоротилася на 77.

Крім того, 812 відділень банків перебувають у статусі "тимчасово зупинених".

Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку - 1147. Крім того, роботу 622 відділень банку тимчасово зупинено.

Державний ПриватБанк перебуває на другому місці - 1 102 відділення. Ще 65 тимчасово призупинено.

Далі з великим відривом йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк (321), приватний ПУМБ (219) і банк іноземної банківської групи УкрСиббанк (218).



Скорочення кількості банків

Станом на 1 липня в Україні залишилося 60 банків.

У грудні минулого "Комінвестбанк" було визнано неплатоспроможним, однак на 1 січня НБУ ще враховував у статистиці 29 відділень цього банку. У лютому НБУ почав ліквідацію банку, і ці відділення вже не враховуються. Таким чином, частина скорочення цього року припала на цей банк.

Крім того, на початку 2025 року банк "Портал" здав ліцензію. У нього не було відділень.

Відділення банків

Банки останніми роками скорочують кількість своїх відділень. Порівняно з максимумом 2009 року їхня кількість впала більш ніж у чотири рази.

