Скільки грошей українці знімають в банкоматах: НБУ назвав суми в Україні та за кордоном

Україна, Вівторок 19 серпня 2025 09:04
Скільки грошей українці знімають в банкоматах: НБУ назвав суми в Україні та за кордоном Фото: українці збільшили суми зняття готівки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У II кварталі 2025 року середня сума однієї операції зі зняття готівки зросла на 19,9% р/р до 4 903 гривень. За кордоном величина одного зняття вдвічі більше ніж в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (II квартал 2025 року).

У власній мережі банкоматів банку-емітента картки українці знімають більші суми - у середньому 5 241 гривня. У банкоматах інших банків-резидентів - 3 784 гривень

За даними НБУ, за кордоном величина одного зняття вдвічі більша, ніж в Україні, та складає 8 700 гривень.
З початку 2025 року частка готівкових операцій з платіжними картами відновила скорочення, становивши 4.5 % за кількістю операцій. Але за сумою вона становить 34,4%.
У ІІ кварталі мережа структурних підрозділів банків скоротилася. Зменшення кількості філій відбулося за всіма групами банків, але більше серед приватних і державних банків. Найбільше підрозділів закрили в Києві та Львівській області.
Облікова чисельність штатних працівників не змінилася (96,4 тисяч), водночас приватні банки залучали нових працівників, а державні та іноземні - скоротили штати. У ПриватБанку працюють 18,9 тисяч осіб.
Мережа банкоматів зросла в ІІ кварталі до 30,7 тисяч за рахунок помітного збільшення ПТКС в окремих приватних банків. Більше половини (17,3 тисяч банкоматів) - у ПриватБанку.
Мережа POS-терміналів продовжує зростати та становить 570 тисяч. У ІІ кварталі лідерами приросту були Приватбанк та приватні банки (+11,5 тис. штук та +6,5 тис. одиниць відповідно). Також помітно зросла мережа POS-терміналів компанії "НоваПей". Загалом у ІІ кварталі учасники ринку збільшили мережу на 20,8 тис. терміналів.
За квартал кількість активних платіжних карток скоротилася найбільше з ІІ кварталу 2022 року до 58,1 млн. Найпомітніше зменшення відбулося в ПриватБанку - 1,2 млн карток - до 30,8 млн штук. Таку саму тенденцію ж зафіксували й інші держбанки

Нагадаємо, за даними НБУ, у 2024 році середній чек при оплаті картками в магазинах України зріс до 330 гривень, з оплати товарів та послуг у мережі інтернет - до 561 гривні, із переказу з картки на картку - до 1 958 гривень.

Середня сума шахрайської операції з картками в Україні зросла у 2024 році на 40% до 4247 гривень.

