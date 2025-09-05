ua en ru
Вклады украинцев превысили 1,3 триллиона гривен: в каких банках хранят больше всего

Украина, Пятница 05 сентября 2025 08:55
Вклады украинцев превысили 1,3 триллиона гривен: в каких банках хранят больше всего Фото: в ПриватБанке больше всего денег украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине на 1 августа 2025 года работало 60 банков, в которых физические лица держали 1 трлн 306,2 млрд гривен. С начала года сумма выросла на 7,4% (90,0 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, больше всего денег населения в государственных ПриватБанке - 472,8 млрд гривен и Ощадбанке - 220,7 млрд гривен

На третьем частный Универсал Банк - 91,2 млрд гривен.

Далее идут банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 75,6 млрд гривен, частный ПУМБ - 59,9 млрд гривен, банк иностранной банковской группы УкрСиббанк - 52,0 млрд гривен.
Банковский сектор Украины

На начало августа 2025 года в Украине работало 60 банков. Учетная численность штатных работников в целом составляет 96,4 тысячи человек. В ПриватБанке работают 18,9 тысячи человек.

Зарплаты в финансовом секторе одни из самых высоких - 56 тысяч гривен в июле 2025 года при средней по Украине в 26,5 тысячи гривен.

Государственных банков всего семь. Из-за более быстрого роста чистых активов частных и иностранных банков доля государственных банков сократилась на 1,2 п. п. в годовом исчислении до 52,2%. Их доля в средствах населения упала на 1,5 п. п. за год до 62,7%.

Ставка по новым гривневым вкладам (включая средства до востребования) с физическими лицами за II квартал 2025 года выросла на 0.7 п. п. до 10,5% годовых.

По состоянию на 1 июля 2025 года в Украине насчитывалось 4 934 действующих структурных подразделений банков. С начала года количество сократилось на 77. Наибольшее количество отделений в Ощадбанке - 1147. ПриватБанк находится на втором месте - 1 102 отделения.

