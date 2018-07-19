ВККСУ запустила отбор совета международных экспертов для ВАКС

ВККСУ 17 июля направила ряду международных организаций приглашения относительно предложений о подборе членов общественного совета

ВККСУ в рамках подготовки конкурса в Высший антикоррупционный суд начала процесс отбора членов Общественного совета международных экспертов. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Так, Высшая квалификационная комиссия судей сделала запрос в МИД Украины относительно перечня международных организаций, с которыми государство сотрудничает по предотвращению и противодействию коррупции в соответствии с международными договорами Украины. 10 июля комиссия получила на него ответ.

Отметим, что Общественный совет международных экспертов состоит из шести членов. Они назначаются ВККСУ исключительно на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает по предотвращению и противодействию коррупции.

Итак, в МИД проинформировали, что такими международными организациями являются:

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН)

Совет ООН по правам человека: Спецдокладчик по вопросу независимости судей и юристов;

Группа государств против коррупции (ГРЕКО)

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЕЛ)

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ;

; Евроюст;

Европол;

Европейские партнеры против коррупции (ЕППК) ;

; Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) ;

; Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (ФАТФ) ;

; Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ;

; Интерпол;

Всемирный банк;

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

ВККСУ 17 июля направило в указанные организации приглашения о предоставлении Украине предложений по подбору и потенциальным кандидатурам для их назначения членами Общественного совета международных экспертов.

"17 июля 2018 года комиссия... направила приглашения этим организациям по предоставлению нам предложений о процедуре отбора и персоналий потенциальных кандидатур для их назначения членами Общественного совета международных экспертов в соответствии со списком МИД", - говорится в сообщении.

А 18 июля Дмитрий Кулеба, постоянный представитель Украины при Совете Европы, вручил соответствующие приглашения ГРЕКО и МАНИВЕЛ, которые являются действующими структурами СЕ.

Напомним, как писало РБК-Украина, глава правительства Владимир Гройсман заявил, что Кабмин планирует найти помещение для ВАКС в течение месяца, а в начале июля правительство утвердило план по созданию ВАКС, согласно которому до 6 августа 2018 года Кабмин должен осуществить в пределах компетенции меры, связанные с образованием этого суда.