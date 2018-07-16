Кабмин планирует найти помещение для ВАКС в течение месяца

Помещения будут искать как для суда первой инстанции, так и для апелляционной палаты

Кабинет министров Украины планирует найти помещение для Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в течение месяца. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал глава правительства Владимир Гройсман.

Премьер подчеркнул, что он также обратился к руководству МИД с поручением начать консультации с международными организациями по отбору независимых экспертов в работе суда.

"Антикоррупционный суд должен начать работу как можно быстрее. Законы приняты, и вскоре начнется формирование кадрового состава. В месячный срок планируем найти нужные помещения - и для суда первой инстанции, и для апелляционной палаты. Одновременно обратился к руководству МИД с поручениюем начать консультации с международными организациями по отбору независимых экспертов в работе суда", - подчеркнул он.

Гройсман добавил, что Кабмин при этом не влияет на процесс отбора судей, однако от правительства зависит финансирование суда, его размещение, охрана и обеспечение бытовых нужд.

"Все то, что будет касаться работы суда и компетенции правительства - сделаем вовремя и качественно", - заверил премьер-министр.

Напомним, в начале июля Кабмин утвердил план по созданию ВАКС. Согласно плану, правительство до 6 августа 2018 года должно принять в пределах компетенции меры, связанные с образованием этого суда.