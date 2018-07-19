ВККСУ запустила добір ради міжнародних експертів для ВАКС

ВККСУ 17 липня направила ряду міжнародних організацій запрошення щодо пропозицій про добір членів громадської ради

ВККСУ у рамках підготовки конкурсу до Вищого антикорупційного суду розпочала процес добору членів Громадської ради міжнародних експертів. Про це повідомляє прес-служба комісії.

Так, Вища кваліфікаційна комісія суддів зробила запит до МЗС України щодо переліку міжнародних організацій, з якими держава співпрацює щодо запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України. 10 липня комісія отримала на нього відповідь.

Зазначимо, що Громадська рада міжнародних експертів складається з шести членів. Вони призначаються ВККСУ виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює щодо запобігання та протидії корупції.

Отже, у МЗС проінформували, що такими міжнародними організаціями є:

Управління ООН з наркотиків і злочинності (УНЗ ООН);

Рада ООН з прав людини: Спецдоповідач з питання незалежності суддів і юристів;

Група держав проти корупції (ГРЕКО);

Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей (МАНІВЕЛ);

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР);

Євроюст;

Європол;

Європейські партнери проти корупції (ЄППК);

Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (ОЛАФ);

Міжнародна група з протидії відмивання брудних грошей (ФАТФ);

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ);

Інтерпол;

Світовий банк;

Європейський банк з реконструкції та розвитку (ЄБРР).

ВККСУ 17 липня направило до вказаних організацій запрошення щодо надання Україні пропозиці по добору та потенційним кандидатурам для їх призначення членами Громадської ради міжнародних експертів.

"17 липня 2018 року комісія… направила запрошення до цих організацій стосовно надання нам пропозицій щодо процедури добору та персоналій потенційних кандидатур для їх призначення членами Громадської ради міжнародних експертів відповідно до списку МЗС", - сказано у повідомленні.

А 18 липня Дмитро Кулеба, постійний представник України при Раді Європи, вручив відповідні запрошення у ГРЕКО і МАНІВЕЛ, які є діючими структурами РЄ.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, глава уряду Володимир Гройсман заявив, що Кабмін планує знайти приміщення для ВАКС протягом місяця, а на початку липня уряд затвердив план зі створення ВАКС, згідно з яким до 6 серпня 2018 року Кабмін має здійснити у межах компетенції заходи, пов'язані з утворенням цього суду.