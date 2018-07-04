Кабмин утвердил план относительно создания ВАКС

До 6 августа Кабмин должен принять в пределах компетенции меры, связанные с созданием ВАКС

Кабинет министров Украины утвердил план относительно создания Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС). Соответствующее решение было принято сегодня, 4 июля 2018 года, в ходе заседания правительства.

Таким образом, Кабмин утвердил план организации подготовки проектов актов, необходимых для обеспечения реализации закона "О создании Высшего антикоррупционного суда".

Так, согласно плану, Кабмин должен в срок до 6 августа 2018 года принять в пределах компетенции меры, связанные с образованием Высшего антикоррупционного суда Украины.

В частности, необходимо обеспечить согласно компетенции принятие мер, необходимых для реализации закона "О создании Высшего антикоррупционного суда", а также в случае необходимости внести на рассмотрение правительства в установленном порядке согласованные предложения.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 июня 2018 года вступил в силу закон о запуске Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).