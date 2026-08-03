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Зеленський заінтригував новими домовленостями зі США щодо ракетних систем

18:54 03.08.2026 Пн
2 хв
Підготовка документів для нових проєктів уже триває
aimg Марія Науменко
Зеленський заінтригував новими домовленостями зі США щодо ракетних систем Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Україна та США продовжують реалізовувати домовленості, досягнуті під час нещодавніх переговорів. Сторони вже готують документи для нових проєктів у сфері ракетного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, під час нещодавнього візиту до Сполучених Штатів вдалося досягти домовленостей щодо кількох особливих варіантів застосування ракетних систем, а також розширення співпраці між українськими та американськими компаніями.

Зараз триває підготовка відповідних документів і комунікація між підприємствами. Координуватиме цей напрямок заступник керівника Офісу президента Павло Паліса спільно з Міністерством оборони України, американською стороною та українськими виробниками.

"Буде більше сили для наших воїнів", - наголосив Зеленський.

Посилення української ППО

Крім того, Зеленський розповів про виконання оборонних домовленостей із міжнародними партнерами. Окрему увагу, за його словами, приділяють посиленню української протиповітряної оборони.

"Працюємо з американською стороною та партнерами в Європі, щоб отримати необхідні пакети підтримки для України. Це непросто, але розраховуємо, що результат буде. Ракети для ППО потрібні у наших пускових, а не на складах десь далеко від реальних загроз", - зазначив президент.

Локалізація виробництва західної зброї

Водночас триває робота над локалізацією виробництва необхідних Україні видів західного озброєння.

"Буде суттєве розширення цієї сфери", - повідомив Зеленський, подякувавши європейським партнерам за підтримку локалізації виробництва та спільних оборонних проєктів.

Нагадаємо, раніше постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон продовжує переговори з Україною щодо можливого спільного виробництва для систем Patriot.

За його словами, США розглядають різні формати співпраці з Україною та європейськими партнерами, однак довгострокову угоду про виробництво до початку цієї зими укласти не вдасться.

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