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"Вкинут какую-нибудь гадость": Зеленский предупредил о происках России через проект FREYJA

19:56 03.08.2026 Пн
2 мин
Украина собирает антибаллистическую коалицию, однако РФ готовит провокации
aimg Елена Бджола
"Вкинут какую-нибудь гадость": Зеленский предупредил о происках России через проект FREYJA Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Проект FREYJA станет первым треком Антибалистической коалиции, несмотря на попытки России помешать этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с послами Украины в Telegram.

Россия готовит "гадость" насчет проекта FREYJA

Зеленский отметил, что украинская антибаллистическая система FREYJA открыта для европейских партнеров.

"У нас есть ракеты, есть пусковая, не хватает некоторых деталей. Мы собрали страны-партнеры, которые имеют тот или иной элемент, который нам нужен. Мы открыты партнерам. Нам понадобятся и очень важные части этой системы, и финансирование", - говорит он.

По словам Зеленского, россияне будут делать все, чтобы вкинуть "какую-то "гадость" при создании Антибалистической коалиции.

"Для того чтобы отсрочить объединение этих сильнейших компаний, которые имеют такую перспективу для своей системы", - уточнил президент.

Антиболистика с надежными партнерами

Как говорит Зеленский, в Антибалистической коалиции ждут и те страны, которые сегодня передают Украине ракеты Patriot.

Также он отметил, что создание антибаллистики - это не только защита, но и конкуренция.

"Мы должны все считаться с Европой и должны понимать, что есть рынок. И он очень серьезный, многомиллиардный милтек-рынок. Мы понимаем, что мы создаем не только защиту для Европы, но и кому-то конкурента", - сообщил он.

Президент назвал компании, которые могут стать надежными партнерами:

  • Saab в Швеции,
  • немецкие компании,
  • Lockheed Martin и Raytheon в США, есть
  • Leonardo, очень мощная итальянская компания.

"Нам нужны не конкуренты, а те, кто нас усилят и сблизят", - резюмировал Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что США и Украина продолжают реализовывать договоренности, достигнутые в ходе недавних переговоров. Стороны готовят документы для новых проектов в сфере ракетного вооружения.

Кроме того, украинский антибаллистический проект "Фрея" должен выйти на новый уровень на международной арене. Об этом заявил Зеленский на встрече с послами Украины.

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