"Вкинут какую-нибудь гадость": Зеленский предупредил о происках России через проект FREYJA

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с послами Украины в Telegram.

Россия готовит "гадость" насчет проекта FREYJA

Зеленский отметил, что украинская антибаллистическая система FREYJA открыта для европейских партнеров.

"У нас есть ракеты, есть пусковая, не хватает некоторых деталей. Мы собрали страны-партнеры, которые имеют тот или иной элемент, который нам нужен. Мы открыты партнерам. Нам понадобятся и очень важные части этой системы, и финансирование", - говорит он.

По словам Зеленского, россияне будут делать все, чтобы вкинуть "какую-то "гадость" при создании Антибалистической коалиции.

"Для того чтобы отсрочить объединение этих сильнейших компаний, которые имеют такую перспективу для своей системы", - уточнил президент.

Антиболистика с надежными партнерами

Как говорит Зеленский, в Антибалистической коалиции ждут и те страны, которые сегодня передают Украине ракеты Patriot.

Также он отметил, что создание антибаллистики - это не только защита, но и конкуренция.

"Мы должны все считаться с Европой и должны понимать, что есть рынок. И он очень серьезный, многомиллиардный милтек-рынок. Мы понимаем, что мы создаем не только защиту для Европы, но и кому-то конкурента", - сообщил он.

Президент назвал компании, которые могут стать надежными партнерами:

Saab в Швеции,

немецкие компании,

Lockheed Martin и Raytheon в США, есть

Leonardo, очень мощная итальянская компания.

"Нам нужны не конкуренты, а те, кто нас усилят и сблизят", - резюмировал Зеленский.