"Вкинут какую-нибудь гадость": Зеленский предупредил о происках России через проект FREYJA
Проект FREYJA станет первым треком Антибалистической коалиции, несмотря на попытки России помешать этому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с послами Украины в Telegram.
Россия готовит "гадость" насчет проекта FREYJA
Зеленский отметил, что украинская антибаллистическая система FREYJA открыта для европейских партнеров.
"У нас есть ракеты, есть пусковая, не хватает некоторых деталей. Мы собрали страны-партнеры, которые имеют тот или иной элемент, который нам нужен. Мы открыты партнерам. Нам понадобятся и очень важные части этой системы, и финансирование", - говорит он.
По словам Зеленского, россияне будут делать все, чтобы вкинуть "какую-то "гадость" при создании Антибалистической коалиции.
"Для того чтобы отсрочить объединение этих сильнейших компаний, которые имеют такую перспективу для своей системы", - уточнил президент.
Антиболистика с надежными партнерами
Как говорит Зеленский, в Антибалистической коалиции ждут и те страны, которые сегодня передают Украине ракеты Patriot.
Также он отметил, что создание антибаллистики - это не только защита, но и конкуренция.
"Мы должны все считаться с Европой и должны понимать, что есть рынок. И он очень серьезный, многомиллиардный милтек-рынок. Мы понимаем, что мы создаем не только защиту для Европы, но и кому-то конкурента", - сообщил он.
Президент назвал компании, которые могут стать надежными партнерами:
- Saab в Швеции,
- немецкие компании,
- Lockheed Martin и Raytheon в США, есть
- Leonardo, очень мощная итальянская компания.
"Нам нужны не конкуренты, а те, кто нас усилят и сблизят", - резюмировал Зеленский.
Ранее РБК-Украина писало, что США и Украина продолжают реализовывать договоренности, достигнутые в ходе недавних переговоров. Стороны готовят документы для новых проектов в сфере ракетного вооружения.
Кроме того, украинский антибаллистический проект "Фрея" должен выйти на новый уровень на международной арене. Об этом заявил Зеленский на встрече с послами Украины.