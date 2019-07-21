Явка на выборах по состоянию на 12:00 составила 20%, - "Опора"

Гражданская сеть "Опора" сообщает, что явка на выборах в Раду, по состоянию на 12:00 составила 20% с погрешностью не более 0,5%. Об этом говорится на сайте "Опоры".

По ее данным, наибольшая явка избирателей была на востоке страны, меньше всего - на западе. Также, по данным "Опоры", на юге явка составила 22,1%, а в центре - 20,9%.

Отметим, по данным Центральной избирательной комиссии, в 195 округах проголосовало 19,24% избирателей. В Министерстве внутренних дел надеются на более высокую явку после обеда во время голосования на парламентских выборах 21 июля. Отметим, в Днепропетровской области на одном из избирательных участков проголосовали 100% избирателей.

РБК-Украина писало, что свой голос сегодня отдал президент Владимир Зеленский. Он голосовал вместе со своей женой. Кроме того, во время голосования Зеленский рассказал, что уже ведет переговоры с будущим главой правительства.

Добавим, что Комитет избирателей Украины рассказал, что наиболее распространенным нарушением на внеочередных выборах народных депутатов - незаконная агитация от имени политических партий "Слуга Народа", "Оппозиционная платформа за Жизнь" и "Оппозиционный блок". Также наблюдатели КИУ отмечали проблемы в работе отдельных комиссий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Донецкой области разоблачили членов участковой избирательной комиссии, которые пытались сфальсифицировать результаты внеочередных выборов в Раду.