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В МВД рассчитывают на увеличение явки после обеда

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 13:47
В МВД рассчитывают на увеличение явки после обеда
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

По состоянию на 13:00 явка составляет 20 %

В Министерстве внутренних дел надеются на более высокую явку после обеда во время голосования на парламентских выборах 21 июля. Об этом говорилось во время брифинга МВС.

Глава координационного штаба МВД Иван Стойко заявил, что правоохранители рассчитывают на увеличение явки после обеда.

"Мы надеемся, что после обеда, особенно западная Украина включится в избирательный процесс, когда после обеда заканчивается служба божья, там принято так, что после службы божьей люди идут на выборы и будет больше активности", - сказал Стойко.

Он также отметил, что по состоянию на 13:00 явка составляет 20 %.

"К сожалению, не такая большая цифра в настоящее время… Приблизительно 20 процентов по состоянию на 13:00. Осуществили желание прийти на избирательные участки, то есть это процент тех людей, которые уже проголосовали", - сказал он.

Напомним, как писало РБК-Украина, в ЦИК продолжает поступать информация из избирательных округов. В 180 ОВО по состоянию на 12:00 явка составила 19,15%. 

Полностью поступили данные об активности избирателей в Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской, Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Полтавской, Сумской, Херсонской областях и г. Киев. В остальных областях данные о явке на полдень 21 июля продолжают поступать.

  

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