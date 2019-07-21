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В Донецкой области члены УИК пытались сфальсифицировать выборы

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 02:27
В Донецкой области члены УИК пытались сфальсифицировать выборы
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Чтобы скрыть свою деятельность, члены комиссии залили документы чернилами

В Донецкой области разоблачили членов участковой избирательной комиссии, которые пытались сфальсифицировать результаты внеочередных выборов в Верховную раду. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, инцидент произошел в школе города Бахмут, где расположена 624 УИК. В частности, члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов по итогам результатов голосования.

"Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата-"победителя" или "правильное" название партии. По прибытию на место следственно-оперативной группы Бахмутского отделения полиции, с целью скрыть следы преступления, члены комиссии залили подписанные протоколы чернилами", - написал Тракало в Facebook.

 

 

Опубликовано Iaroslav Trakalo Суббота, 20 июля 2019 г.

По факту фальсификации избирательных документов (ч. 4 ст. 158 УК) начато уголовное производство. Санкция статьи - от 7 до 10 лет заключения.

 

Напомним, ночью 21 июля, на внеочередных парламентских выборах стартовало голосование на зарубежных избирательных участках. Так, начались выборы на заграничном избирательном участке в Австралии в 01:00 по киевскому времени. При этом завершать голосования за рубежом на выборах в Раду будет участок в Сан-Франциско в 6:00 утра по киевскому времени 22 июля.

Добавим, что в день тишины накануне внеочередных парламентских выборов в полицию поступило 570 сообщений и заявлений о нарушениях, открыто 11 уголовных производств.

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