Явка на достроковому голосуванні в Білорусі становить менше 33%, - ЦВК

Фото: вибори в Білорусі (centralasia.media)

Найменше людей було на виборчих дільницях у Мінську

Явка на достроковому голосуванні за президента Білорусі становить 32,28%. Найменше людей спостерігається на ділянках в Мінську.

Про це йдеться у звіті Центрвиборчкому Білорусі.

За чотири дні найбільше людей проголосували в Гомельській області. Результати наступні:

Брестська область - 30,11%;

Вітебська область - 30,86%;

Гомельська область - 42,72%;

Гродненська область - 30,02%;

Мінська область - 29,09%;

Могилевська область - 37,88%;

Мінськ - 26,45%.

Тим часом у громадській ініціативі "Чесні люди" говорять про завищення явки в ході дострокового голосування, яке проходить 4-8 серпня, передає tut.by.

Зазначимо, основний день президентських виборів призначений на 9 серпня. На посаду президента Білорусі претендують 5 кандидатів, в тому числі чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Передвиборна кампанія в Білорусі супроводжується масовими затриманнями, придушенням антиурядових мітингів і тиском на опозиційних кандидатів.

Так, позавчора була затримана голова виборчого штабу кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської; Марія Мороз була затримана на виході з посольства Литви.

Через деякий час її відпустили, а у МВС Білорусі спростували інформацію про затримання і заявили, що Мороз забирали у відділок міліції для роз'яснювальної бесіди.