Явка на достроковому голосуванні в Білорусі становить менше 33%, - ЦВК

Найменше людей було на виборчих дільницях у Мінську
Явка на достроковому голосуванні за президента Білорусі становить 32,28%. Найменше людей спостерігається на ділянках в Мінську.
Про це йдеться у звіті Центрвиборчкому Білорусі.
За чотири дні найбільше людей проголосували в Гомельській області. Результати наступні:
Тим часом у громадській ініціативі "Чесні люди" говорять про завищення явки в ході дострокового голосування, яке проходить 4-8 серпня, передає tut.by.
Зазначимо, основний день президентських виборів призначений на 9 серпня. На посаду президента Білорусі претендують 5 кандидатів, в тому числі чинний глава держави Олександр Лукашенко.
Передвиборна кампанія в Білорусі супроводжується масовими затриманнями, придушенням антиурядових мітингів і тиском на опозиційних кандидатів.
Так, позавчора була затримана голова виборчого штабу кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської; Марія Мороз була затримана на виході з посольства Литви.
Через деякий час її відпустили, а у МВС Білорусі спростували інформацію про затримання і заявили, що Мороз забирали у відділок міліції для роз'яснювальної бесіди.