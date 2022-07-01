Визовый режим с Россией вступил в силу: что это означает

Украинское правительство ввело визовый режим с Российской Федерацией. Решение вступило в силу сегодня, 1 июля.
Все что известно о введении визового режима с россиянами - собрано в материале РБК-Украина.
Согласно постановлению, введены временные ограничения на пересечение государственной границы для граждан РФ - жителей приграничных территорий на основании только паспортов.
Таким образом, с сегодняшнего дня, 1 июля (день вступления решения Кабмина в силу) граждане Российской Федерации не смогут попасть на территории Украины без получения визы.
Кроме того, установлено, что граждане РФ - жители приграничных регионов Российской Федерации въезжают в Украину и выезжают из Украины исключительно через международные и межгосударственные пункты пропуска.
17 июня Кабинет министров ввел визовый режим для граждан РФ. Официальное решение огласил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Окончательно разрываем связи с Россией", - сообщил Шмыгаль.
Таким образом, речь идет о принятии постановления "О прекращении действия Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".
Отметим, что накануне введения визового режима с РФ президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дал соответствующее поручение правительству.
"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", - заявлял Зеленский.
Как объяснили недавно в МИДе, выдавать украинские визы будет независимая международная компания-посредник VFS Global через визовые центры, поскольку украинские консульства не работают в РФ с начала полномасштабного российского вторжения.
Так, можно будет воспользоваться визовыми центрами в восьми российских городах:
Впрочем, визы будут выдавать не всем россиянам: лицам, имеющимся в санкционных списках, а также тем, кто имеет перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, будет отказано.
На фоне полномасштабной российской агрессии на сайте президента Украины появилась петиция о создании визового режима для граждан России для въезда в наше государство и она набрала более 25 тысяч подписей, что является необходимым для ее рассмотрения главой государства.
К тому же за день до начала полномасштабного вторжения РФ президент Украины говорил, что вопрос введения визового режима будет зависеть от действий российской стороны.
Отметим, что после полномасштабной российской агрессии власти Украины заявили о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с РФ. Соответствующее решение было принято и в отношении Беларуси.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал введение визового режима в отношении граждан Российской Федерации для поездок в Украину неплохой идеей.
Добавим, после полномасштабного российского вторжения Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией.
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