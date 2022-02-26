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Украина закрывает пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью

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Киев, Суббота 26 февраля 2022 21:41
Украина закрывает пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Денис Шмsгаль заявил, что Украина временно закрывает пункты пропуска на границе с РФ Беларусью. При этом украинцы беспрепятственно смогут вернутся из этих стран домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время брифинга.

"Правительство приняло решение о временном закрытии пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью. Очень важный момент. Граждане Украины, которые находятся на территории этих стран и хотят вернуться домой, смогут въехать в Украину спокойно и беспрепятственно. И мы призываем: возвращайтесь, докажите, что вы на стороне света", - сказал Шмыгаль.

Напомним, из-за военного положения из страны запрещено выезжать мужчинам-украинцам в возрасте от 18 до 60 лет.

Вместе с тем Государственной пограничной службе Украины составили список оснований, позволяющих мужчинам призывного возраста уехать за пределы государства.

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