Будет ли Украина вводить визовый режим с РФ: ответ Зеленского
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность введения Украиной визового режима с РФ. Он подчеркнул, что все зависит от дальнейших шагов российской стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время брифинга.
"У меня есть много предложений от нашей команды относительно нашей реакции. Они связаны с дальнейшими шагами РФ", - сказал Зеленский.
Отметим, в последнее время в Верховной раде выступают с инициативой ввести визовый режим с РФ, а также разорвать дипломатические связи со страной-агрессором.
Напомним, ранее в СНБО озвучивали позицию по введению визового режима между Украиной и Россией. Как заявляли в ведомстве, следует понимать, что после этих действий Украина будет иметь.