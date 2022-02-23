ru ua
Ср, 23 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Будет ли Украина вводить визовый режим с РФ: ответ Зеленского

Новина українською →
Киев, Среда 23 февраля 2022 15:48
Будет ли Украина вводить визовый режим с РФ: ответ Зеленского Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность введения Украиной визового режима с РФ. Он подчеркнул, что все зависит от дальнейших шагов российской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время брифинга.

"У меня есть много предложений от нашей команды относительно нашей реакции. Они связаны с дальнейшими шагами РФ", - сказал Зеленский.

Отметим, в последнее время в Верховной раде выступают с инициативой ввести визовый режим с РФ, а также разорвать дипломатические связи со страной-агрессором.

Напомним, ранее в СНБО озвучивали позицию по введению визового режима между Украиной и Россией. Как заявляли в ведомстве, следует понимать, что после этих действий Украина будет иметь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Визовый режим Вторжение России в Украину
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина