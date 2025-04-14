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Визнані світом. 10 українських ВНЗ, які ввійшли у міжнародний рейтинг 2025

Які наші університети визнали найкращими (фото: facebook.com kyiv.university)
Автор: Василина Копитко

Іспанський міжнародний рейтинг SCImago Institutions Rankings 2025 визначив найкращі університети у світі. Цьогоріч Україну представила рекордна кількість закладів - 61.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН.

Найкращі університети за міжнародною версією

У список найкращих українських університетів, за версією SCImago Institutions Rankings, потрапили:

  • Сумський державний університет;
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • Київський столичний університет імені Бориса Грінченка;
  • Національний університет "Львівська політехніка";
  • Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";
  • Міжрегіональна академія управління персоналом;
  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
  • Державний університет "Житомирська політехніка";
  • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
  • Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.

Про рейтинг SCImago Institutions Rankings

SCImago Institutions Rankings - міжнародна система оцінювання наукових й академічних установ. Рейтинг складають з 2009 року, у ньому аналізують діяльність освітніх закладів за напрямами:

  • дослідницька ефективність (50%);
  • інноваційні розробки (30%);
  • суспільний вплив (20%).

При оцінюванні враховують:

  • вплив наукових публікацій;
  • рівень міжнародного співробітництва;
  • відкритий доступ до досліджень;
  • розвиток патентної діяльності;
  • технологічний внесок і цифрову присутність університету.

Торік також при визначенні переліку найкращих ВНЗ почали враховувати їх внесок у досягнення цілей сталого розвитку ООН, рівень залучення жінок до досліджень і вплив досліджень на державну політику.

Читайте також про те, що у 2025 році абітурієнти зможуть вступити до університетів, якщо наберуть мінімальні бали з предметів національного мультипредметного тесту (НМТ) - 5 балів - з математики, іноземної мови та фізики; 6 балів - з хімії; 7 балів - з української мови, української літератури, географії та біології; 8 балів - з історії України.

Раніше ми писали про те, як українці можуть вступити у ВНЗ Польщі та чи треба для цього складати НМТ.

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