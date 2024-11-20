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НМТ-2025: який мінімум балів треба для вступу до вишів

Україна, Середа 20 листопада 2024 16:21
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НМТ-2025: який мінімум балів треба для вступу до вишів Фото: для вступу до вишів абітурієнти мають скласти НМТ (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

У 2025 році абітурієнти зможуть вступити до університетів, якщо наберуть мінімальні бали з предметів національного мультипредметного тесту (НМТ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Освіта UA.

У 2025 році, як і цьогоріч, для вступу до закладів вищої освіти необхідно буде скласти національний мультипредметний тест. Зокрема, з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України та одного на вибір.

Для того аби взяти участь у конкурсному відборі, вступники мають набрати мінімальну кількість тестових балів з кожного предмета НМТ.

Мінімальні бали для вступу до вишів

Цьогоріч задля участі у вступній компанії треба було надати 15% правильних відповідей з кожного предмета. Очікується, що для подолання порогових значень у 2025 році, відсоток правильних відповідей буде такий самий.

Тобто, щоб взяти участь у вступній компанії 2025 року, абітурієнти повинні отримати:

  • 5 балів - з математики, іноземної мови та фізики;
  • 6 балів - з хімії;
  • 7 балів - з української мови, української літератури, географії та біології;
  • 8 балів - з історії України.

Якщо вступник отримає принаймні такий мінімум, він матиме можливість вступити до університету. Однак, у разі отримання балу, меншого за встановлений пороговий, школяр не зможе взяти участь у вступній кампанії 2025 року. Зокрема, якщо хоч за один із предметів НМТ абітурієнт отримає менше зазначених балів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо проведення національного мультипредметного тесту у 2025 році. НМТ включатиме тести з чотирьох предметів.

Раніше ми писали, що НМТ з історії України у 2025 році планують розширити.

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