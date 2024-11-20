НМТ-2025: який мінімум балів треба для вступу до вишів
У 2025 році абітурієнти зможуть вступити до університетів, якщо наберуть мінімальні бали з предметів національного мультипредметного тесту (НМТ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Освіта UA.
У 2025 році, як і цьогоріч, для вступу до закладів вищої освіти необхідно буде скласти національний мультипредметний тест. Зокрема, з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України та одного на вибір.
Для того аби взяти участь у конкурсному відборі, вступники мають набрати мінімальну кількість тестових балів з кожного предмета НМТ.
Мінімальні бали для вступу до вишів
Цьогоріч задля участі у вступній компанії треба було надати 15% правильних відповідей з кожного предмета. Очікується, що для подолання порогових значень у 2025 році, відсоток правильних відповідей буде такий самий.
Тобто, щоб взяти участь у вступній компанії 2025 року, абітурієнти повинні отримати:
- 5 балів - з математики, іноземної мови та фізики;
- 6 балів - з хімії;
- 7 балів - з української мови, української літератури, географії та біології;
- 8 балів - з історії України.
Якщо вступник отримає принаймні такий мінімум, він матиме можливість вступити до університету. Однак, у разі отримання балу, меншого за встановлений пороговий, школяр не зможе взяти участь у вступній кампанії 2025 року. Зокрема, якщо хоч за один із предметів НМТ абітурієнт отримає менше зазначених балів.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо проведення національного мультипредметного тесту у 2025 році. НМТ включатиме тести з чотирьох предметів.
Раніше ми писали, що НМТ з історії України у 2025 році планують розширити.