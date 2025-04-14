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Признаны миром. 10 украинских вузов, которые вошли в международный рейтинг 2025

Какие наши университеты признали лучшими (фото: facebook.com kyiv.university)
Автор: Василина Копытко

Испанский международный рейтинг SCImago Institutions Rankings 2025 определил лучшие университеты в мире. В этом году Украину представило рекордное количество заведений - 61.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН.

Лучшие университеты по международной версии

В список лучших украинских университетов, по версии SCImago Institutions Rankings, попали:

  • Сумской государственный университет;
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  • Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко;
  • Национальный университет "Львовская политехника";
  • Национальный технический университет "Днепровская политехника";
  • Межрегиональная академия управления персоналом;
  • Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана;
  • Государственный университет "Житомирская политехника";
  • Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
  • Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского.

О рейтинге SCImago Institutions Rankings

SCImago Institutions Rankings - международная система оценки научных и академических учреждений. Рейтинг составляют с 2009 года, в нем анализируют деятельность образовательных учреждений по направлениям:

  • исследовательская эффективность (50%);
  • инновационные разработки (30%);
  • общественное влияние (20%).

При оценивании учитывают:

  • влияние научных публикаций;
  • уровень международного сотрудничества;
  • открытый доступ к исследованиям;
  • развитие патентной деятельности;
  • технологический вклад и цифровое присутствие университета.

В прошлом году также при определении перечня лучших вузов начали учитывать их вклад в достижение целей развития ООН, уровень привлечения женщин к исследованиям и влияние исследований на государственную политику.

Читайте также о том, что в 2025 году абитуриенты смогут поступить в университеты, если наберут минимальные баллы по предметам национального мультипредметного теста (НМТ) - 5 баллов - по математике, иностранному языку и физике; 6 баллов - по химии; 7 баллов - по украинскому языку, украинской литературе, географии и биологии; 8 баллов - по истории Украины.

Ранее мы писали о том, как украинцы могут поступить в вузы Польши и надо ли для этого сдавать НМТ.

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