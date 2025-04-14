Признаны миром. 10 украинских вузов, которые вошли в международный рейтинг 2025

Читайте также о том, что в 2025 году абитуриенты смогут поступить в университеты, если наберут минимальные баллы по предметам национального мультипредметного теста (НМТ) - 5 баллов - по математике, иностранному языку и физике; 6 баллов - по химии; 7 баллов - по украинскому языку, украинской литературе, географии и биологии; 8 баллов - по истории Украины.

Ранее мы писали о том, как украинцы могут поступить в вузы Польши и надо ли для этого сдавать НМТ.

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