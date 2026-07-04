Визначили найкращі виші країни: хто очолив рейтинг "ТОП-200 Україна 2026"

Оприлюднили результати двадцятого щорічного академічного рейтингу "ТОП-200 Україна 2026". Цьогоріч лідером списку вперше став Національний університет "Львівська політехніка".
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "ЄвроОсвіта".
Головне:
Першу сходинку посіла "Львівська політехніка", яка змістила лідерів попередніх років завдяки високим показникам у міжнародних рейтингах, зокрема QS Sustainability та THE Sustainability Impact. Сукупний індекс університету склав 5,11.
Перша десятка рейтингу "ТОП-200 Україна 2026":
Рейтинг розробив Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" за рекомендаціями IREG Observatory. Він враховує сучасні виклики, зумовлені війною та структурними реформами в освіті.
Цього року розробники посилили акцент на показниках:
Загалом до двадцятки найкращих увійшли 7 київських закладів, 3 львівські, по два з Дніпра та Харкова, а також представники Івано-Франківська, Сум, Одеси, Ужгорода, Рівного та Чернівців.
Читайте також про те, хто увійшов до рейтингу найкращих університетів за показниками Scopus 2026.
Раніше ми ділились рейтингом 10 найкращих приватних університетів України.