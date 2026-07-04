Определили лучшие вузы: кто возглавил рейтинг "ТОП-200 Украина 2026"

Обнародовали результаты двадцатого ежегодного академического рейтинга "ТОП-200 Украина 2026". В этом году лидером списка впервые стал Национальный университет "Львовская политехника".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "ЄвроОсвіта".
Главное:
Первое место заняла "Львовская политехника", сместившая лидеров предыдущих лет благодаря высоким показателям в международных рейтингах, в частности QS Sustainability и THE Sustainability Impact. Совокупный индекс университета составил 5,11.
Первая десятка рейтинга "ТОП-200 Украина 2026":
Рейтинг разработал Центр международных проектов "ЄвроОсвіта" по рекомендациям IREG Observatory. Он учитывает современные вызовы, вызванные войной и структурными реформами в образовании.
В этом году разработчики усилили акцент на показателях:
Всего в двадцатку лучших вошли 7 киевских заведений, 3 львовских, по два из Днепра и Харькова, а также представители Ивано-Франковска, Сум, Одессы, Ужгорода, Ровно и Черновцов.
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