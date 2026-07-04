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Определили лучшие вузы: кто возглавил рейтинг "ТОП-200 Украина 2026"

08:07 04.07.2026 Сб
2 мин
В топ-20 вошли университеты из 11 городов Украины, а Киев уступил первое место
aimg Василина Копытко
Рейтинг оценивает инновационность и устойчивость развития образования (фото: lpnu.ua)

Обнародовали результаты двадцатого ежегодного академического рейтинга "ТОП-200 Украина 2026". В этом году лидером списка впервые стал Национальный университет "Львовская политехника".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "ЄвроОсвіта".

Главное:

  • Лидером стал Львов: Национальный университет "Львовская политехника" впервые возглавил рейтинг "ТОП-200 Украина 2026".
  • Акцент на устойчивости: Методология усилила вес показателей социальной ответственности, экологических инициатив и вклада университетов в цели устойчивого развития.
  • География лидеров: В топ-20 вошли вузы из 11 городов Украины, при этом наибольшее представительство имеют Киев (7 заведений) и Львов (3 заведения).

Кто возглавил рейтинг

Первое место заняла "Львовская политехника", сместившая лидеров предыдущих лет благодаря высоким показателям в международных рейтингах, в частности QS Sustainability и THE Sustainability Impact. Совокупный индекс университета составил 5,11.

Первая десятка рейтинга "ТОП-200 Украина 2026":

  1. Национальный университет "Львовская политехника" (индекс 5,11)
  2. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (5,91)
  3. Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (6,29)
  4. Сумский государственный университет (7,14)
  5. Львовский национальный университет имени Ивана Франко (8,76)
  6. Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина (8,9)
  7. Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника (11,09)
  8. Национальный технический университет "Днепровская политехника" (11,75)
  9. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (11,91)
  10. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (13,92)

Читайте также: Топ-10 медицинских университетов Украины по показателям Scopus 2026: кто стал лидером

Методология и изменения

Рейтинг разработал Центр международных проектов "ЄвроОсвіта" по рекомендациям IREG Observatory. Он учитывает современные вызовы, вызванные войной и структурными реформами в образовании.

В этом году разработчики усилили акцент на показателях:

  • вклада вузов в цели устойчивого развития;
  • социальной ответственности;
  • инновационной и международной конкурентоспособности.

Всего в двадцатку лучших вошли 7 киевских заведений, 3 львовских, по два из Днепра и Харькова, а также представители Ивано-Франковска, Сум, Одессы, Ужгорода, Ровно и Черновцов.

Читайте также о том, кто вошел в рейтинг лучших университетов по показателям Scopus 2026 года.

Раньше мы делились рейтингом 10 лучших частных университетов Украины.

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