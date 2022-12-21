Візитом до Бахмута Зеленський підірвав спроби Кремля зобразити Путіна учасником війни, - ISW

Візит президента України Володимира Зеленського до Бахмута підірвав триваючу інформаційну операцію Кремля, спрямовану на те, щоб представити російського диктатора Володимира Путіна учасником війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики вказали, що
"Окрім цього, у РФ заявили, що
Нагадаємо, Бахмутський напрямок є найгарячішою точкою лінії фронту. Російські війська там щоденно ведуть обстріли та зазнають шалених втрат у своїх спробах захопити місто.
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