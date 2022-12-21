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Візитом до Бахмута Зеленський підірвав спроби Кремля зобразити Путіна учасником війни, - ISW

Фото: Президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Олег Васьків

Візит президента України Володимира Зеленського до Бахмута підірвав триваючу інформаційну операцію Кремля, спрямовану на те, щоб представити російського диктатора Володимира Путіна учасником війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказали, що

"Окрім цього, у РФ заявили, що

Нагадаємо, Бахмутський напрямок є найгарячішою точкою лінії фронту. Російські війська там щоденно ведуть обстріли та зазнають шалених втрат у своїх спробах захопити місто.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України