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Визитом в Бахмут Зеленский подорвал попытки Кремля изобразить Путина участником войны, - ISW

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Олег Васкив

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут подорвал продолжающуюся информационную операцию Кремля, направленную на то, чтобы представить российского диктатора Владимира Путина участником войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики указали, что

"Кроме того, в РФ заявили, что

Напомним, Бахмутское направление является самой горячей точкой линии фронта. Российские войска там ежедневно ведут обстрелы и несут бешеные потери в своих попытках захватить город.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины