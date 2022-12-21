Визитом в Бахмут Зеленский подорвал попытки Кремля изобразить Путина участником войны, - ISW

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут подорвал продолжающуюся информационную операцию Кремля, направленную на то, чтобы представить российского диктатора Владимира Путина участником войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики указали, что
"Кроме того, в РФ заявили, что
Напомним, Бахмутское направление является самой горячей точкой линии фронта. Российские войска там ежедневно ведут обстрелы и несут бешеные потери в своих попытках захватить город.
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