Візити Зеленського до Туреччини і ОАЕ, та нова допомога від Німеччини: новини за 17 лютого

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. А президент Володимир Зеленський побував в ОАЕ та Туреччині з офіційними візитами.

Більш детально про те, що сталося у понеділок 17 лютого - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

РФ вкотре атакувала Україну дронами. У Харкові троє постраждалих, в Запоріжжі спалахнули пожежі, а частина Херсона частково лишилася без світла.

На Чорнобильській АЕС зафіксовано три осередки тління, ліквідацією яких займаються групи верхолазів.

Швеція не виключає направлення військ в Україну у складі будь-якої післявоєнної миротворчої місії.

Держсекретар США прибув до Саудівської Аравії на переговори з представниками Москви

Як пише Reuters, державний секретар США Марко Рубіо, який розмовляв телефоном з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, зустрінеться з російськими офіційними особами в Саудівській Аравії разом із радником Трампа з національної безпеки Майком Волцом і спецпредставником Білого дому з Близького Сходу Стівом Віткоффом. Але поки не зрозуміло, з ким саме із Росії вони зустрінуться.

Переговори 18 лютого стануть одними з перших особистих обговорень на високому рівні між офіційними особами РФ і США за останні роки і мають передувати зустрічі президентів країн.

Удар дронів вивів з ладу найбільшу нафтоперекачувальну станцію на Кубані

Найбільша нафтоперекачувальна станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" (КТК) на території Росії "Кропоткінська" виведена з ладу після ударів дронів, про це повідомили в самій компанії.

Згідно з повідомленням, удару було завдано сімома безпілотними літальними апаратами, начиненими, крім вибухівки, металевими вражаючими елементами.

Зеленський обговорив з президентом ОАЕ повернення українців із російського полону

Про свою зустріч з президентом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном в Абу-Дабі український лідер повідомив в соцмережах та опублікував відео.

Також між Україною та ОАЕ було підписано важливу економічну угоду. Документ максимально лібералізує доступ до ринку ОАЕ для майже всіх українських товарів. Українським компаніям буде простіше продавати свої продукти в ОАЕ, зазначив президент.

У США пропонують відправити в Україну миротворців з Бразилії та Китаю, - The Economist

За даними видання, американські чиновники пропонують варіант миротворчої місії, до складу якої входили б неєвропейські країни, зокрема Бразилія або Китай. Ці сили могли б розташовуватися уздовж майбутньої лінії припинення вогню. Вона має виконувати роль буферної зони.

Повідомляється, що віцепрезидент США Джей Ді Венс нібито заявив європейським союзникам, що лише європейський контингент буде менш ефективним у стримуванні Росії від нових атак.

Вперше бачимо зацікавленість Китаю у завершенні війни, - Зеленський

У президента України запитали, що він думає про зустріч глави МЗС України Андрія Сибіги з главою МЗС Китаю Ван І. На це президент відповів, що Китай важливо залучати для тиску на Путіна для завершення війни.

"Ми бачимо, мені здається, вперше зацікавленість Китаю. Думаю, це здебільшого завдяки тому, що зараз пришвидшуються усі процеси... Тому я вважаю, що це важлива зустріч, і за цією зустріччю може бути продовжений діалог на іншому рівні", - зазначив Зеленський.

Зеленський назвав умову підписання угоди про копалини з США

Як зазначив президент, Україна зацікавлена у тому, щоб підписати угоду про копалини зі Штатами. Втім, наразі документ не містить жодних гарантій безпеки.

"Ми дійсно зацікавлені в підписанні угоди зі США. Я також говорив про це президенту Трампу: Україна хоче підписати угоду. Але коли ми перейшли до деталей, виявилося, що наразі вона не містить гарантій безпеки. А це принципово важливий аспект, який має бути хоча б окреслений у меморандумі", - розповів Зеленський.

У Києві школярі потрапили в скандал через зневагу до ТЦК: у МОН відреагували

У понеділок, 17 лютого, у мережі з'явилось відео з дітьми нібито з однієї зі шкіл Києва. На кадрах діти виступають на сцені, ймовірно, виступ призначений дню закоханих.

На відео видно підлітків до яких виходить хлопець, вдягнений у військову форму з надписом "ТЦК". Один з інших, хто був на сцені "вдарив" хлопця у військовій формі.

"Відео, на якому учні київської школи розігрують сценку, у якій демонструють відверту зневагу до "військового", є ганебним і неприпустимим на третьому році повномасштабного вторгнення і 11-му році війни", - написав голова МОН Оксен Лісовий.

Зеленський прибув до Туреччини та назвав плани на візит

Президент Володимир Зеленський прибув до Туреччини разом з першою леді Оленою Зеленською.

"Питання обмінів: усі зусилля, щоб наші люди поверталися додому, продовжаться. Питання продовольчої безпеки. Освітня та культурна дипломатія першої леді", - написав він.

Ракети для IRIS-T, артилерія і не тільки. Німеччина передала Україні пакет допомоги

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Зокрема, йдеться про ракети для систем ППО IRIS-T і артилерійські установки Zuzana 2.

Згідно з даними німецького уряду, Україна в рамках військової допомоги від Німеччини отримала: