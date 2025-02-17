Ракети для IRIS-T, артилерія і не тільки. Німеччина передала Україні пакет допомоги
Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Зокрема, йдеться про ракети для систем ППО IRIS-T і артилерійські установки Zuzana 2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.
Згідно з даними німецького уряду, Україна в рамках військової допомоги від Німеччини отримала:
- 56 машин MRAP;
- боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1;
- боєприпаси для бойових машин піхоти Marder;
- 41 000 боєприпасів для ЗРК Gepard (із запасів бундесверу і промисловості);
- ракети для систем ППО IRIS-T SLM;
- ракети для систем ППО IRIS-T SLS;
- 4 колісні самохідні гаубиці Zuzana 2 (;
- 50 000 155-мм снарядів (із запасів бундесверу і промисловості);
- 2 000 снарядів 122-мм калібру;
- 300 ударних безпілотників HF-1;
- 51 розвідувальний безпілотник VECTOR із запасними частинами;
- 245 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
- 29 розвідувальних безпілотників SONGBIRD;
- 14 розвідувальних безпілотників HORNET XR;
- 2 протимінних танки WISENT 1 із запасними частинами;
- 16 мінних плугів;
- 645 лазерних далекомірів;
- 8 прикордонних машин;
- 74 000 патронів 40 мм;
- 100 кулеметів MG5;
- 2 915 штурмових гвинтівок HK 416;
- 900 штурмових гвинтівок MK 556;
- 64 високоточні гвинтівки HLR 338 з боєкомплектом;
- 220 гвинтівок CR 308;
- 73 автомати АК-47;
- понад 60 мільйонів патронів до вогнепальної зброї (із запасів бундесверу і промисловості);
- 27 800 вовняних ковдр;
- 766 спальних мішків;
- 37 200 джгутів.
Допомога Україні від Німеччини
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Німеччина виділила на допомогу Україні найбільшу кількість коштів серед усіх країн Європи.
Зокрема, Німеччина надала українським воїнам критично необхідні системи протиповітряної оборони Patriot, які можуть знищувати ворожі балістичні ракети.
Водночас сьогодні, 17 лютого, у Міноборони Німеччини заявили, що "не ухилятимуться" від відправки миротворців в Україну після того, як для цього "узгодять необхідні рамки".
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