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После визита Лукашенко в СИЗО на свободу вышли двое оппозиционеров

Минск, Воскресенье 11 октября 2020 22:30
После визита Лукашенко в СИЗО на свободу вышли двое оппозиционеров
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вечером субботы, 11 октября, в Минске из следственного изолятора Комитета государственной безопасности выпустили двух оппозиционеров. Они принимали участие во вчерашней встрече с непризнанным президентом Александром Лукашенко.

Об этом объявили в эфире провластного белорусского телеканала "Беларусь 1".

По информации телеканала, сегодня члену инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения.

Напомним, вчера Лукашенко совершил визит в минское СИЗО КГБ, где встретился с политическими узниками. Как сообщали СМИ, в изоляторе Лукашенко обсуждал с оппозиционерами изменения в конституцию Беларуси.

Отметим, под стражей до сих пор остаются бывшие кандидаты в президенты Сергей Тихановський и Виктор Бабарико, а также члены координационного совета оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак.

Вчера Тихановскому впервые за четыре месяца разрешили поговорить с его женой - Светланой Тихановской.

Добавим, по данным правозащитников, в Беларуси статус политического заключенного имеют около 100 человек.

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