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Тихановская впервые за четыре месяца поговорила с арестованным мужем

Вильнюс, Суббота 10 октября 2020 18:59
Тихановская впервые за четыре месяца поговорила с арестованным мужем
Фото: Светлана Тихановская (facebook com strana888)
Автор: Дмитрий Левицкий

В субботу, 10 октября, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская по телефону поговорила со своим мужем Сергеем, который находится в СИЗО в Беларуси. Разговор супругов состоялась впервые за 4 месяца.

Об этом сообщила пресс-служба оппозиционерки в Telegram.

В пресс-службе добавили, что подробности разговора Тихановских будут оглашены позже.

Отметим, Сергей Тихановский был кандидатом в президенты Беларуси. Однако белорусский режим арестовал Тихановского, чтобы вывести его из президентской гонки. Место Тихановского в гонке заняла его жена Светлана, которая стала главной конкуренткой Александра Лукашенко.

Напомним, сегодня Лукашенко встретился с политическими заключенными в изоляторе КГБ в Минске. Непризнанный президент обсуждал с политзаключенными изменения к конституции Беларуси.

Кроме того, недавно Лукашенко рассказал собственную версию того, как оппозиционерка Тихановская уехала в Литву после завершения президентских выборов.

Кроме того, как писало РБК-Украина, Тихановская была объявлена в розыск Министерством внутренних дел России.

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