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Лукашенко встретился с политзаключенными в изоляторе КГБ

Минск, Суббота 10 октября 2020 17:12
Лукашенко встретился с политзаключенными в изоляторе КГБ
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с политическими заключенными в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности (КГБ). Встреча продолжалась более четырех часов.

Об этом сообщает близкий к окружению Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

На встрече с Лукашенко присутствовали члены координационного совета оппозиции и объединенного штаба, а также бывший кандидат в президенты, в частности, Виктор и Эдуард Бабарико, Лилия Власова и Илья Салей.

Лукашенко встретился с политзаключенными в изоляторе КГБ

Фото: встреча Лукашенко с политзаключенным'узниками (t.me/pul_1)

Как утверждает Telegram-канал, встреча касалась изменений в конституцию Беларуси, которые в ближайшее время планирует внедрить Лукашенко.

"Содержание разговора участники общим решение оставили в тайне", - добавил "Пул первого".

Напомним, по данным правозащитной организации "Весна", по состоянию на 7 октября в Беларуси статус политического заключенного имели около 100 человек. Правозащитники требуют от белорусского режима их немедленного освобождения из-под стражи.

Среди политических заключенных и представительница координационного совета Мария Колесникова, которую удерживают в СИЗО по подозрению в якобы попытке захвата государственной власти.

Под стражей также незаконно удерживают адвоката и члена координационного совета Максима Знака.

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