ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Після візиту Лукашенка в СІЗО на свободу вийшли двоє опозиціонерів

Мінськ, Неділя 11 жовтня 2020 22:30
Після візиту Лукашенка в СІЗО на свободу вийшли двоє опозиціонерів
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Ввечері суботи, 11 жовтня, у Мінську зі слідчого ізолятора Комітету державної безпеки випустили двох опозиціонерів. Вони брали участь у вчорашній зустрічі з невизнаним президентом Олександром Лукашенком.

Про це оголосили в ефірі провладного білоруського телеканалу "Білорусь 1".

За інформацією телеканалу, сьогодні члену ініціативної групи Віктора Бабарико, бізнесмену Юрію Воскресенському та директору компанії PandaDoc Дмитру Рабцевичу змінили запобіжний захід.

Нагадаємо, вчора Лукашенко здійснив візит до мінського СІЗО КДБ, де зустрівся з політичними в'язнями. Як повідомляли ЗМІ, в ізоляторі Лукашенко обговорював з опозиціонерами зміни до конституції Білорусі.

Зазначимо, під вартою досі залишаються колишні кандидати в президенти Сергій Тіхановський та Віктор Бабарико, а також члени координаційної ради опозиції Марія Колеснікова та Максим Знак.

Вчора Тіхановському вперше за чотири місяці дозволили поговорити з його дружиною - Світланою Тіхановською.

Додамо, за даними правозахисників, у Білорусі статус політичного в'язня мають близько 100 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Олександр ЛукашенкоБілорусьоппозицияСИЗО
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся