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В Беларуси почти сотня политзаключенных, - правозащитники

Среда 07 октября 2020 16:03
В Беларуси почти сотня политзаключенных, - правозащитники
Фото: протесты в Беларуси (twitter.com AnonOpsSE)
Автор: Андрей Козловский

Белорусские правозащитники признали еще 20 человек политическими заключенными в стране. Их обвиняют в массовых беспорядках и в действиях, нарушающих общественный порядок.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Таким образом, общее число политических заключенных увеличилось до 97 человек. Правозащитники требуют немедленно освободить их из-под стражи, а также граждан, которые были задержаны в связи с реализацией мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.

Напомним, правозащитники заявили о 225 участников протестов в Беларуси, которые были задержаны в воскресенье.

Также РБК-Украина сообщало, что в Беларуси с начала протестных акций были задержаны не менее 13 550 демонстрантов.

Кроме того, в Беларуси задержали как минимум 10 журналистов.

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