ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сохранило отрыв от Шахтера: "Динамо" одержало победу над "Днепр-1"

Новина українською → Днепр, Суббота 10 апреля 2021 19:42
Сохранило отрыв от Шахтера: "Динамо" одержало победу над "Днепр-1" Фото: upl.ua/
Автор: Юлия Струк, Игорь Литвиненко

Футбольный клуб "Динамо" одержал победу над "Днепр-1" со счетом 2:0. Таким образом команда сохранила отрыв от "Шахтера".

Об этом сообщает пресс-служба Украинской премьер-лиги.

В первом круге матч между командами, где хозяевами выступал "Днепр-1", проходил в Киеве по просьбе "Динамо". Теперь же киевляне принимали гостей в Днепре.

Один из центральных матчей 21 тура Favbet Лиги прошел в очень напряженной борьбе за победу.

Обе команды подошли к нему не в идеальных стартовых составах, но это не помешало им показать содержательный футбол.

До перерыва зрители фактически не увидели ни одного момента из категории "стопроцентных", а вот второй тайм начался активными действиями динамовцев.

В итоге на 58-й минуте киевляне таки открыли счет в матче благодаря голу Миколенко.

Вскоре произошел, вероятно, ключевой эпизод встречи: форвард днепрян Артем Довбык получил красную карточку, что очень существенно подкосило команду. После удаления у днепрян удвоил преимущество "Динамо" Сидорчук.

В дальнейшем киевляне довольно уверенно удерживали преимущество в счете.

За пять туров до конца чемпионата отрыв динамовцев от "горняков" составляет 7 очков.

Сохранило отрыв от Шахтера: &quot;Динамо&quot; одержало победу над &quot;Днепр-1&quot;

Напомним, в конце марта главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко довызвал в команду форварда "Днепра-1" Артема Довбыка.

Отметим, ранее сегодня "Шахтер" без проблем одолел "Мариуполь". "Горняки" забили три безответных мяча в ворота мариупольцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Динамо Днепр-1 Футбол
NEWS
Поверенная в делах США о российской пропаганде: Украине достается больше всех
Поверенная в делах США о российской пропаганде: Украине достается больше всех
DAILY
Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине