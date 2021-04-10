Сохранило отрыв от Шахтера: "Динамо" одержало победу над "Днепр-1"

Футбольный клуб "Динамо" одержал победу над "Днепр-1" со счетом 2:0. Таким образом команда сохранила отрыв от "Шахтера".

В первом круге матч между командами, где хозяевами выступал "Днепр-1", проходил в Киеве по просьбе "Динамо". Теперь же киевляне принимали гостей в Днепре.

Один из центральных матчей 21 тура Favbet Лиги прошел в очень напряженной борьбе за победу.

Обе команды подошли к нему не в идеальных стартовых составах, но это не помешало им показать содержательный футбол.

До перерыва зрители фактически не увидели ни одного момента из категории "стопроцентных", а вот второй тайм начался активными действиями динамовцев.

В итоге на 58-й минуте киевляне таки открыли счет в матче благодаря голу Миколенко.

Вскоре произошел, вероятно, ключевой эпизод встречи: форвард днепрян Артем Довбык получил красную карточку, что очень существенно подкосило команду. После удаления у днепрян удвоил преимущество "Динамо" Сидорчук.

В дальнейшем киевляне довольно уверенно удерживали преимущество в счете.

За пять туров до конца чемпионата отрыв динамовцев от "горняков" составляет 7 очков.