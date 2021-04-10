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УЗ возобновила полноценное курсирование поездов в Закарпатскую область: перечень маршрутов

Новина українською → Закарпатская область, Суббота 10 апреля 2021 18:02
УЗ возобновила полноценное курсирование поездов в Закарпатскую область: перечень маршрутов Фото: УЗ возобновила курсирование поездов в Закарпатскую область (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Курсирование поездов в Закарпатскую область восстановлено. ПАО "Укрзализныця" запускает его с воскресенья, 11 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця с 11 апреля возобновляет полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатскую область", - указано в сообщении.

Подчеркнем, с 11 апреля эти поезда едут в область, и только с 12-14 апреля - из Закарпатья.

Речь идет о следующих маршрутах:

  • №45/46 Ужгород-Лисичанск (отправлением с 11 апреля из Лисичанска, с 12 апреля - из Ужгорода);
  • №81/82 Ужгород-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Ужгорода);
  • №357/358 Киев-Рахов (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Рахова);
  • №17/18 Харьков-Ужгород (с 11 апреля из Харькова, с 12 апреля - из Ужгорода);
  • №15/16 Харьков-Рахов (с 12 апреля из Харькова, с 13 апреля - из Рахова);
  • №4/3 Запорожье-Ужгород (с 12 апреля из Запорожья, с 13 апреля - из Ужгорода);
  • №107/108 Одесса-Ужгород (из Одессы с 11 апреля, с 12 апреля - из Ужгорода);
  • №13/14 Киев-Чоп, Солотвино-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Солотвино и Чопа);
  • №134/133 Николаев-Рахов (с 12 апреля из Николаева, с 14 апреля - из Рахова);
  • №26/25 Одесса-Рахов (с 11 апреля из Одессы, с 12 апреля - из Рахова).

Отмечается, что продажа железнодорожных билетов в указанный регион и из него будет восстановлена 10 апреля с 18:00.

Напомним, сегодня в Закарпатской области отменили действие "красной" зоны карантина. Решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как писало РБК-Украина, вчера главный санврач Виктор Ляшко заявил, что "уже скоро" карантин могут ослабить в Закарпатской области.

Кроме того, ситуация с коронавирусом улучшилась в Ивано-Франковске. Этот регион вышел из "красной" зоны карантина.

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