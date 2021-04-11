У фигурантов дела MH17 в день катастрофы был контакт с РФ на высшем уровне, - NOS

У фигурантов дела о катастрофе самолета MH17 на Донбассе в день его сбития 17 июля 2021 года был контакт с Москвой на высшем уровне. При этом в течение нескольких часов они не знали, что сбили из "Бука" пассажирский лайнер.

Журналистам передали записи СБУ

Журналисты Nieuwsuur имеют в своем распоряжении тысячи телефонных разговоров главаря разведки так называемой "ДНР" Сергея Дубинского ("Хмурый"). Разговоры датируются июлем и августом 2014 года, то есть до и после катастрофы MH17. Эти записи дают подробную картину реальности войны на Донбассе.

Согласно расследованию, единственный фигурант, который принимает участие в судебном процессе в Гааге, - россиянин Олег Пулатов - в течение нескольких часов после катастрофы Boeing вообще не знал об инциденте. Кроме того, Дубинский тоже не знал о том, что из "Бука" сбили именно пассажирский самолет. Но, как полагают прокуроры, это не имеет никакого значения для обвинения. Согласно их позиции, эти боевики не являются комбатантами и должны понести всю ответственность за гибель Boeing.

Записи предоставлены Службой безопасности Украины.

Рост влияния Москвы

Записи также показывают, что влияние России на боевиков существенно возросло с начала июля 2014 года. Утверждается, что Москва на тот момент была полностью вовлечена в военно-стратегические решения в ходе военных действий на Донбассе. А также самостоятельно назначала политическое руководство "республики".

Уже с июля 2014 боевики получают средства связи, которые невозможно прослушать. По словам самого Дубинского, связь через них проходила через Москву и ФСБ. Боевики знали, что их могут подслушать, и поэтому часто встречаются лично.

День катастрофы

В разговоре 17 июля 2014 год в день катастрофы MH17 Дубинский утверждает, что имеет прямой контакт с Москвой. А его командир, "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин провел беседу с Москвой на высшем уровне.

В тот же день Дубинский много говорил о ракетном комплексе "Бук", который в итоге сбил MH17. В 16:20 самолет с 298 пассажирами исчез с радаров, в результате катастрофы погибли все, в том числе 196 граждан Нидерландов.

Менее чем через полчаса после катастрофы Дубинский узнает от своих сообщников, что они якобы сбили украинский истребитель. Затем Дубинскому требуется почти два часа, чтобы обнаружить, что в это время был сбит "Боинг". Когда он требует разъяснений, его подчиненные меняют свою историю. Они повторяют, что сбили истребитель противника, но только после того, как он якобы сбил "Боинг".

Это теория в последствии легла в основу версии Министерства обороны России. Но большая часть этой информации вскоре оказывается фейковой и в районе пролета Малазийского лайнера не было других самолетов.

Версия об украинском "Буке" придумана в Москве

Позже российские власти переходят к версии о том, что MH17 сбил украинский "Бук". Но из прослушанных разговоров с главным фигурнатом Дубинским об этом нигде не упоминается.

Российская установка "Бук" будет оставаться в этом районе в течение нескольких часов после катастрофы и вернется в Россию только под покровом ночи. В течение этого времени Дубинский и Гиркин понятия не имеют, где находится оружие.

Записи также дают показательную картину того, как боевики обращались друг с другом и как запугивание и воровство были частью тогдашней повседневной практики.