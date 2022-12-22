Візит Зеленського до США та Patriot для України: новини за 21 грудня

Президент України Володимир Зеленський уперше з початку повномасштабного вторгнення РФ виїхав з країни та відвідав США. Тим часом Вашингтон анонсував передачу нашій країні систем ППО Patriot в рамках чергового пакету військової допомоги.

Більш детально про те, що сталося у середу, 21 грудня, - у матеріалі РБК-Україна .

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Зеленський прибув до США з офіційним візитом

Президент України Володимир Зеленський прибув до США для того, щоб провести переговори з американським колегою Джо Байденом та виступити у Конгресі.

"Сьогодні я - у Вашингтоні, щоб подякувати американському народу, президенту і Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги", - зазначив президент після прибуття в країну.

Patriot і не лише. США оголосили черговий пакет військової допомоги для України

Сполучені Штати Америки (США) надають Україні черговий пакет військової допомоги. Крім того, до нього увійде система протиракетної оборони Patriot.

У Держдепі США зазначили, що держсекретар Ентоні Блінкен відповідно до доручення президента Джо Байдена санкціонує виділення додаткових озброєнь, техніки та боєприпасів для України на 1 млрд доларів. А Пентагон оголошує про додаткову допомогу на 850 млн доларів.

СБУ запобігла замаху на Буданова та Резнікова

Російські спецслужби готувалися ліквідувати голову української розвідки Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова. Але СБУ запобігла цьому замаху, розповів керівник Служби безпеки Василь Малюк.

"Вони (росіяни - ред.) постійно над цим (замахом на главу СБУ - ред.) працюють. Ми не все розповідатимемо, оскільки вони також навчаються на своїй ганебній практиці. Працюють вони не тільки по мені, а по багатьом високопосадовцям. у нашій країні. Відносно нещодавно було готування замаху на мого побратима Кирила Буданова та міністра оборони Резнікова", - розповів він.

Сенат підтримав кандидатуру нового посла США у Росії

Сенат США підтримав призначення Лінн Трейсі на посаду посла Сполучених Штатів Америки у Російській Федерації.

Вона стане першою жінкою, яка очолить американське дипломатичне представництво у Росії.

Як передача Patriot Україні може вплинути на перебіг війни: відповідь Повітряних сил

Системи протиповітряної оборони Patriot, які США передадуть Україні, можуть допомогти нашій країні відігнати російську авіацію та значно посилять захист неба, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ці комплекси на певних напрямках могли б допомогти відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів, а саме такі бомбардувальники, як ТУ-22М3 або екіпажі тактичної авіації ворога", - зазначив він.

Проблема не генерація, а мережі. Ситуація зі світлом у Києві найскладніша

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко розповів, що у Києві ситуація зі світлом найгірша з усієї України. Містяни не можуть отримати електроенергію не через дефіцит генерації, а через сильні пошкодження електромереж.