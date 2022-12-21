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Росіяни зазнають значних втрат та посилюють контррозвідувальні заходи, - Генштаб

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Середа 21 грудня 2022 18:45
Росіяни зазнають значних втрат та посилюють контррозвідувальні заходи, - Генштаб Фото: росіяни зазнають значних втрат та посилюють контррозвідувальні заходи (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти зазнають значних втрат на фронті та посилюють контррозвідувальні заходи у тимчасово окупованих населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Протягом 21 грудня росіяни завдали трьох ракетних ударів та авіаційний удар по цивільних об’єктах в Запорізькій області. У Гуляйполі ворожа авіація цинічно вдарила по міській лікарні. Окрім того, окупанти здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ.

Загарбники продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках суттєвих змін немає, ознак формування наступальних угруповань також не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі та РФ і далі знаходяться у прикордонних з Україною районах.
  • Поряд з цим, на Слобожанському напрямку, під танковий, мінометний та артилерійський обстріли потрапили райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка і Амбарне Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку зафіксовано вогневе ураження по районах населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.
  • На Лиманському напрямку росіяни не припиняють обстрілювати райони Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви на Луганщині.
  • На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнку та Новомихайлівку у Донецькій області.
  • На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили обстріли з танків та артилерії по районах Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнав населений пункт Червоногригорівка Дніпропетровської області, передмістя та місто Херсон і місто Очаків Миколаївської області. У цих населених пунктах є постраждалі серед мирного населення.

Окрім того, було, підтверджено вогневе ураження 15 та 16 грудня ворожих складів боєприпасів у районі Кадіївки Луганської області. Детонація на складах тривала понад 20 годин.

Генштаб повідомляє, що у населеному пункті Новобогданівка Запорізької області загарбники організували польовий шпиталь. У Новотроїцькому, що у Херсонській області, противник переоблаштував місцеву лікарню для лікування своїх поранених. При цьому хворі місцеві жителі були примусово "виписані". У цьому ж населеному пункті росіяни посилили контррозвідувальні заходи. Все це свідчить про значні втрати противника.

Тим часом українська авіація протягом 21 грудня завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Також наші бійці збили російський безпілотник типу "Форпост", який коштує близько 6 млн доларів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони також уразили пункт управління та два райони зосередження живої сили росіян.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що найближчі два-три місяці війни можуть стати вирішальними.

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