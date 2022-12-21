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Окупанти вранці вдарили по об'єктах енергетики у Херсоні: є руйнування

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Херсон, Середа 21 грудня 2022 12:04
Окупанти вранці вдарили по об'єктах енергетики у Херсоні: є руйнування Фото: окупанти вранці 21 грудня вдарили по об'єктах енергетики у Херсоні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Внаслідок ранкового ворожого обстрілу Херсона було пошкоджено та зруйновано дві електропідстанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської міськради.

"Шановні споживачі електричної енергії! Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено та зруйновано підстанції ПС 150 кВ "Карантинна" та "Промислова". Бригади енергетиків працюють у посиленому режимі над відновленням енергопостачання", - йдеться у повідомленні.

У міськраді зазначили, що ремонтні роботи триватимуть протягом двох-трьох діб.

Як повідомлялося, вранці 21 грудня мешканці Херсона чули кілька вибухів . При цьому інформації про постраждалих наразі не було.

Нагадаємо, російські війська минулої доби 71 раз обстріляли територію Херсона та області. Ворог бив по житлових кварталах та будинках, внаслідок чого загинув цивільний.

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Херсон Електроенергія
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