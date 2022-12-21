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Майже 100 тисяч окупантів, літак та гвинтокрил: нові втрати РФ в Україні

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Україна, Середа 21 грудня 2022 09:14
Майже 100 тисяч окупантів, літак та гвинтокрил: нові втрати РФ в Україні Фото: Генштаб озвучив нові дані щодо втрат Росії в Україні
Автор: Наталія Гурковська

Минулої доби 20 грудня, українські військові знищили 510 окупантів і збили літак і гвинтокрил. Усього з 24 лютого вдалося ліквідувати 99 740 російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 21.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 99 740 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків - 3002 (+7) од.
  • бойових броньованих машин - 5979 (+5) од.,
  • артилерійських систем - 1972 (+12) од,
  • РСЗВ - 412 (+2) од.,
  • засобів ППО - 212 (+0) од.,
  • літаків - 282 (+1) од,
  • вертольотів - 267 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1688 (+8),
  • крилатих ракет - 653 (+0),
  • кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4608 (+9) од.,
  • спеціальної техніки - 178 (+1).

Як повідомлялось, за минулу добу, 20 грудня, ЗСУ відбили 15 атак росіян в трьох областях - Харківській, Луганській та Донецькій.

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