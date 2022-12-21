Майже 100 тисяч окупантів, літак та гвинтокрил: нові втрати РФ в Україні

Минулої доби 20 грудня, українські військові знищили 510 окупантів і збили літак і гвинтокрил. Усього з 24 лютого вдалося ліквідувати 99 740 російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Як повідомлялось, за минулу добу, 20 грудня, ЗСУ відбили 15 атак росіян в трьох областях - Харківській, Луганській та Донецькій.

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