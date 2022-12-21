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Як передача Patriot Україні може вплинути на перебіг війни: відповідь Повітряних сил

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Київ, Середа 21 грудня 2022 21:10
Як передача Patriot Україні може вплинути на перебіг війни: відповідь Повітряних сил Фото: у ПС України розповіли, як Patriot можуть вплинути на перебіг війни (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Системи протиповітряної оборони Patriot, які США передадуть Україні, можуть допомогти нашій країні відігнати російську авіацію та значно посилять захист неба.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Це дуже потрібна для України річ. Тому що Patriot давно омріяний у нашій стратегії подальшого розвитку Повітряних сил. Patriot - це далекобійна зброя, яка може вражати свої цілі на відстані до 150 кілометрів. Ці комплекси на певних напрямках могли б допомогти відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів, а саме такі бомбардувальники як ТУ-22М3 чи екіпажі тактичної авіації ворога", - зазначив Ігнат.

За його словами, українські захисники зможуть досить легко навчитися управлінню новими ЗРК.

"Комплекси західного зразка досить сучасні, дуже багато в них автоматизовано, багато відкинуто людського чинника. Тому перевчитися на ці комплекси не велика проблема. Хоча для цього і потрібен певний час", - додав Ігнат.

Спікер Повітряних сил також додав, що зараз Україні потрібні різні засоби ППО, і тому "наша країна готова брати у західних партнерів багато всього, що можуть запропонувати".

"Сьогодні Повітряні сили існуючими засобами ППО, авіацією, мобільними групами перекривають загрозливі напрями, окремі стратегічні об'єкти критичної інфраструктури. Однак цього не вистачає, щоби закрити всі потреби", - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні, 21 грудня, США офіційно оголосили про передачу Україні систем ППО Patriot у рамках чергового пакету військової допомоги на 850 млн доларів.

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