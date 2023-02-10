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Зеленський після європейського турне зустрівся з Дудою у Польщі: про що говорили

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Жешув, П'ятниця 10 лютого 2023 11:22
Зеленський після європейського турне зустрівся з Дудою у Польщі: про що говорили Фото: президент України Володимир Зеленський та лідер Польщі Анджей Дуда (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У польському Жешуві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та його польського колеги Анджея Дуди.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт українського президента.

Зеленський поінформував Дуду про поточний стан справ на фронті та прогнози розвитку ситуації у найближчий період. Також український лідер розповів про актуальні оборонні потреби ЗСУ.

"Лідери обговорили подальшу оборонну співпрацю та спільні дипломатичні кроки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський розповів про візит до Брюсселя та наголосив на важливості старту вже цього року переговорів про вступ України до ЄС. За його словами, це стало б важливою мотивацією для українського суспільства та армії, які проходять через тяжкі випробування.

Нагадаємо, сьогодні Президент України відвідав Брюссель, де виступив перед Європарламентом.

Також Зеленський обговорив оборонну підтримку з усіма європейськими лідерами. Український лідер закликав ЄС посилювати динаміку співробітництва потужніше, ніж РФ мобілізує свій потенціал.

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