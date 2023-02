Зеленський після європейського турне зустрівся з Дудою у Польщі: про що говорили

Зеленський поінформував Дуду про поточний стан справ на фронті та прогнози розвитку ситуації у найближчий період. Також український лідер розповів про актуальні оборонні потреби ЗСУ.

"Лідери обговорили подальшу оборонну співпрацю та спільні дипломатичні кроки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський розповів про візит до Брюсселя та наголосив на важливості старту вже цього року переговорів про вступ України до ЄС. За його словами, це стало б важливою мотивацією для українського суспільства та армії, які проходять через тяжкі випробування.

Good to see you @ZelenskyyUa