UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Візит Зеленського на Dassault Aviation: Україна може отримати нові винищувачі

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Президент України Володимир Зеленський продовжує зміцнювати міжнародне співробітництво в оборонній сфері, розглядаючи нові можливості для модернізації авіації України та розширення партнерства з Францією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента України Володимира Зеленського в мережі Telegram.

Зеленський зустрівся з президентом і генеральним директором авіакосмічної компанії Dassault Aviation Еріком Трап'є та оглянув виробничі потужності підприємства.

Під час візиту він ознайомився з лініями складання техніки військового призначення, включно з багатоцільовими винищувачами.

Перспективи співпраці

Сторони обговорили можливості подальшого партнерства, включно з локалізацією деяких елементів виробництва на території України.

Особлива увага приділялася технічним характеристикам літаків військового призначення, насамперед багатоцільових винищувачів сімейства Rafale.

Авіаційні плани України

Зазначається, що Україна зможе придбати винищувачі Rafale у рамках декларації, підписаної 17 листопада з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Цей проєкт розглядається як ключовий для посилення повітряного компонента і модернізації ВПС України.

Що ще пропонує Франція в рамках нової декларації

У межах нової угоди з Францією Україна розраховує значно зміцнити свої оборонні можливості: як повідомив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з Емманюелем Макроном, країна отримає вісім систем ППО SAMP-T, сто багатоцільових винищувачів Rafale F-4 і низку іншого високотехнологічного військового обладнання.

Нагадуємо, що у Франції розглядається можливість введення добровільної військової служби у відповідь на зростаючі загрози з боку Росії, про що незабаром збирається оголосити президент Еммануель Макрон.

Зазначимо, що російське командування продовжує поширювати заяви про "успіхи" своїх військ, але дані, які озвучує начальник Генштабу Валерій Герасимов, не збігаються з інформацією українських джерел і не відображають дійсний стан на фронті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийФранція