Візит Зеленського на Dassault Aviation: Україна може отримати нові винищувачі

Нагадуємо, що у Франції розглядається можливість введення добровільної військової служби у відповідь на зростаючі загрози з боку Росії, про що незабаром збирається оголосити президент Еммануель Макрон.

Зазначимо, що російське командування продовжує поширювати заяви про "успіхи" своїх військ, але дані, які озвучує начальник Генштабу Валерій Герасимов, не збігаються з інформацією українських джерел і не відображають дійсний стан на фронті.