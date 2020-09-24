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Візит Зеленського до Білорусі скасовано, - посол

Київ, Четвер 24 вересня 2020 15:18
Візит Зеленського до Білорусі скасовано, - посол
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Запланований на жовтень візит президента України Володимира Зеленського до Білорусі скасовано. Як і проведення Форуму регіонів обох країн в Гродно.

Про це в інтерв'ю газеті "Україна Бізнес Ревю" розповів посол Білорусі в Україні Ігор Сокол.

За його словами, у липні від імені білоруського уряду були відправлені запрошення на Форум всім керівникам українських регіонів. І станом на серпень брати участь погодилися близько половини областей України.

У рамках цього Форуму опрацьовувався офіційний візит Зеленського.

"Буквально днями українська сторона звернулася до нас з ініціативою перенести Форум на 2021 рік. Фактично перекреслено спільну підготовчу роботу... Раз керівництво України поставило відносини "на паузу", отже, продовжимо спілкуватися з областями, містами, сільськими радами, бізнесом", - додав Сокіл.

Нагадаємо, ще на початку серпня підтверджувалася підготовка візиту Зеленського Білорусь. Але після президентських виборів відносини між країнами різко погіршилися, офіційний Київ не визнає легітимність Олександра Лукашенка.

Сьогодні Зеленський заявив, що якщо влада Білорусі не знайде можливість діалогу зі своїм народом, то "цієї влади не буде".

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