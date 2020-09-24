Если власть Беларуси не найдет диалог с народом, ее не будет, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Беларуси начать диалог с белорусским народом. Если этого не удастся сделать, этой власти может не стать.

Об этом Зеленский заявил на брифинге во время визита в Словакию.

Он отметил, что Украина в данном вопросе солидарна со всеми странами Европы.

"Мы можем очень долго говорить о нашем дружественный народ Беларуси. Мы знаем, что такое кровопролитие. Если власть не остановит те действия, особенно правоохранителей, направленные против своего народа, они получат очень мощный результат. Если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет", - сказал Зеленский.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Словацької Республіки Зузани Чапутової з представниками ЗМІ. Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Словацької Республіки Зузани Чапутової з представниками ЗМІ. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 24 вересня 2020 р.

Напомним, вчера в Минске состоялась тайная инаугурация Александра Лукашенко. Несмотря на это многие страны, в том числе и Украину, не признали легитимность президентства Лукашенко.

На фоне этого в Беларуси люди вышли на массовые акции протеста. В итоге между силовиками и демонстрантами вновь вспыхнули столкновения. За вчера в Беларуси задержали более 360 участников протестов. При этом сами силовики заявили, что протесты в стране стали агрессивными и сопровождались стычками.