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Зеленский посетит Беларусь с официальным визитом

Среда 05 августа 2020 13:40
Зеленский посетит Беларусь с официальным визитом
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Третий форум регионов Украины и Белоруси с участием президентов двух стран планируют провести в октябре

Посол Беларуси в Киеве Игорь Сокол обсудил с вице-премьером Украины Алексеем Резниковым подготовку к официальному визиту президента Владимира Зеленского в Беларусь. Третий форум регионов Украины и Белоруси с участием президентов двух стран планируется провести в октябре в Гродно.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Беларуси в Украине.

Как сообщается, во время встречи также были обсуждены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Кроме того, стороны подчеркнули нацеленности на выполнение ранее достигнутых договоренностей и продолжение предметной работы по подготовке весомого пакета договоренностей.

Приоритетом для Беларуси является скорейшее восстановление объемов взаимного товарооборота, который из-за пандемии коронавируса в первом полугодии упал почти на четверть и составил 2 млрд долларов. Так, белорусский экспорт в Украину снизился на 28,6% до 1,3 млрд долларов.

Напомним, в Офисе президента Украины Владимира Зеленского готовят ряд соглашений до встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Ранее сообщалось, что встреча президентов Украины и Беларуси состоится, если не помешает пандемия коронавируса.

Кроме того, Украина пригласила Беларусь на заседание "Люблинского треугольника".

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