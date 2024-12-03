Візит Шольца у Київ, нова допомога від США та посилення санкцій проти РФ: новини за 2 грудня

Війна Росії проти України: останні новини

Російський дрон вдарив по багатоквартирному будинку в Тернополі, є жертва і троє постраждалих.

Президент Володимир Зеленський підтвердив загибель перших північнокорейських солдатів у Курській області.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва

Шольц провів переговори з Володимиром Зеленським.

"Під час моєї зустрічі з президентом Зеленським я оголошу про подальші поставки озброєнь на суму 650 мільйонів євро, які мають бути доставлені до кінця грудня", - сказав канцлер Німеччини.

За словами канцлера, вже у грудні Україна отримає пускові установки для Patriot та самохідні зенітні установки Gepard.

В Україні можуть змінити програму підготовки офіцерів та збільшити терміни навчання

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з командирами щодо навчання військовослужбовців. Окрему увагу приділили навчанню офіцерів.

Командири наголосили на важливості удосконалити програму підготовки офіцерів і збільшенні термінів навчання.

Російські війська вийшли з сирійської Хами та тікають з Дамаска, - ГУР

"У Дамаску розпочались перші збройні заворушення - російські військові та дипломати аврально та терміново почали залишати столицю Сирії", - йдеться у повідомленні.

ГУР додає, що росіяни також втекли з військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки. 1 грудня російська авіація завдала ударів, щоб знищити техніку РФ, яка перейшла до опозиційних сил.

Українські десантники взяли у полон ще 11 росіян в Курській області

Полоненими виявилися колишні в'язні, які підписали контакт та потрапили до 11-ї десантно-штурмової бригади армії РФ.

Вони отримали завдання захопити населений пункт підконтрольний ЗСУ, де також знаходиться російське цивільне населення

Росія могла передати Ірану перші винищувачі Су-35: ЗМІ дізнались яку кількість

РФ 18 листопада передала Ірану перші два літаки Су-35.

Винищувачі були розібрані, а потім доставлені в аеропорт Мехрабад в Тегерані на літаку Ан-124-100. Звідти літаки будуть доставлені третю тактичну авіабазу ВПС Ірану поблизу міста Хамадан, де їх знову зберуть.

Зеленський підписав указ про нові санкції проти РФ

Обмеження запровадили проти розробників, виробників та постачальників безпілотників для окупанта, осіб, які допомагають завозити в Росію критичні компоненти, а також навчають операторів дронів.

США виділили новий пакет військової допомоги Україні на 725 млн доларів

У заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, яку публікують у мережі, сказано, що Україна отримає:

ПЗРК Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські боєприпаси;

дрони;

протипіхотні міни;

ПТРК Javelin.

В Пентагоні зазначили, що Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з оборони України та пов'язані з нею коаліції можливостей, щоб "задовольнити терміново необхідні потреби України на полі бою та захистити від російської агресії".