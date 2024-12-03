Візит Шольца у Київ, нова допомога від США та посилення санкцій проти РФ: новини за 2 грудня

Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. А президент Володимир Зеленський підписав указ про розширення санкцій проти Російської Федерації.
Більш детально про те, що сталося у понеділок, 2 грудня - у матеріалі РБК-Україна.
Російський дрон вдарив по багатоквартирному будинку в Тернополі, є жертва і троє постраждалих.
Президент Володимир Зеленський підтвердив загибель перших північнокорейських солдатів у Курській області.
Шольц провів переговори з Володимиром Зеленським.
"Під час моєї зустрічі з президентом Зеленським я оголошу про подальші поставки озброєнь на суму 650 мільйонів євро, які мають бути доставлені до кінця грудня", - сказав канцлер Німеччини.
За словами канцлера, вже у грудні Україна отримає пускові установки для Patriot та самохідні зенітні установки Gepard.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з командирами щодо навчання військовослужбовців. Окрему увагу приділили навчанню офіцерів.
Командири наголосили на важливості удосконалити програму підготовки офіцерів і збільшенні термінів навчання.
"У Дамаску розпочались перші збройні заворушення - російські військові та дипломати аврально та терміново почали залишати столицю Сирії", - йдеться у повідомленні.
ГУР додає, що росіяни також втекли з військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки. 1 грудня російська авіація завдала ударів, щоб знищити техніку РФ, яка перейшла до опозиційних сил.
Полоненими виявилися колишні в'язні, які підписали контакт та потрапили до 11-ї десантно-штурмової бригади армії РФ.
Вони отримали завдання захопити населений пункт підконтрольний ЗСУ, де також знаходиться російське цивільне населення
РФ 18 листопада передала Ірану перші два літаки Су-35.
Винищувачі були розібрані, а потім доставлені в аеропорт Мехрабад в Тегерані на літаку Ан-124-100. Звідти літаки будуть доставлені третю тактичну авіабазу ВПС Ірану поблизу міста Хамадан, де їх знову зберуть.
Обмеження запровадили проти розробників, виробників та постачальників безпілотників для окупанта, осіб, які допомагають завозити в Росію критичні компоненти, а також навчають операторів дронів.
У заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, яку публікують у мережі, сказано, що Україна отримає:
В Пентагоні зазначили, що Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з оборони України та пов'язані з нею коаліції можливостей, щоб "задовольнити терміново необхідні потреби України на полі бою та захистити від російської агресії".
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