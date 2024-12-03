Визит Шольца в Киев, новая помощь от США и ужесточение санкций против РФ: новости за 2 декабря

Война России против Украины: последние новости

Российский дрон ударил по многоквартирному дому в Тернополе, есть жертва и трое пострадавших.

Президент Владимир Зеленский подтвердил гибель первых северокорейских солдат в Курской области.

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев

Шольц провел переговоры с Владимиром Зеленским.

"Во время моей встречи с президентом Зеленским я объявлю о дальнейших поставках вооружений на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть доставлены до конца декабря", - сказал канцлер Германии.

По словам канцлера, уже в декабре Украина получит пусковые установки для Patriot и самоходные зенитные установки Gepard.

В Украине могут изменить программу подготовки офицеров и увеличить сроки обучения

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с командирами по обучению военнослужащих. Отдельное внимание было уделено обучению офицеров.

Командиры отметили важность усовершенствовать программу подготовки офицеров и увеличение сроков обучения.

Российские войска вышли из сирийской Хамы и бегут из Дамаска, - ГУР

"В Дамаске начались первые вооруженные беспорядки – российские военные и дипломаты аврально и срочно начали покидать столицу Сирии", – говорится в сообщении.

ГУР добавляет, что россияне также скрылись с военной базы в городе Хан-Шейхун, оставив там значительный арсенал вооружений и техники. 1 декабря российская авиация нанесла удары, чтобы уничтожить перешедшую к оппозиционным силам технику РФ.

Украинские десантники взяли в плен еще 11 россиян в Курской области

Пленными оказались бывшие заключенные, подписавшие контакт и попавшие в 11-ю десантно-штурмовую бригаду армии РФ.

Они получили задачу захватить населенный пункт подконтрольный ВСУ, где также находится российское гражданское население.

Россия могла передать Ирану первые истребители Су-35: СМИ узнали какое количество

РФ 18 ноября передала Ирану первые два самолета Су-35.

Истребители были разобраны, а затем доставлены в аэропорт Мехрабад в Тегеране на самолете Ан-124-100. Оттуда самолеты будут доставлены третью тактическую авиабазу ВВС Ирана вблизи города Хамадан, где их снова соберут.

Зеленский подписал указ о новых санкциях против РФ

Ограничения ввели против разработчиков, производителей и поставщиков беспилотников для оккупанта, лиц, помогающих ввозить в Россию критические компоненты, а также обучают операторов дронов.

США выделили новый пакет военной помощи Украине на 725 млн долларов

В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, которое публикуют в сети, говорится, что Украина получит:

ПЗРК Stinger;

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские боеприпасы;

дроны;

противопехотные мины;

ПТРК Javelin.

В Пентагоне отметили, что Штаты будут продолжать работать вместе с около 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции возможностей, чтобы "удовлетворить срочно необходимые потребности Украины на поле боя и защитить от российской агрессии".