ru ua
Пн, 13 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Визит Шольца в Киев: посол Украины рассказал, чего ожидает от канцлера

Новина українською →
Киев, Понедельник 13 июня 2022 00:23
Визит Шольца в Киев: посол Украины рассказал, чего ожидает от канцлера Фото: посол Украины в ФРГ Андрей Мельник (mfa.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Украина ожидает, что во время своего визита в Киев канцлер Германии Олаф Шольц сдержит обещания по поставкам оружия и вступлению Украины в ЕС.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Он напомнил, что Украина еще не получила давно обещанные гаубицы PzH 2000 и самоходные зенитные установки Gepard.

"Одни анонсы не помогут нам в войне против захватчиков. Поэтому мы надеемся на конкретные даты от канцлера, когда именно поступит оружие. Тем более что обещания давались несколько месяцев назад", - сказал Мельник.

Он также надеется, что Шольц вместе с Макроном и Драги предоставят сигнал, что Украина может стать кандидатом на вступление в ЕС.

"Это подняло бы боевой дух украинцев и ясно показало России, что ЕС единогласно поддерживает свободную Украину", - подытожил он.

Ранее стало известно, что Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги планируют совместную поездку в Киев в конце июня, в преддверии саммита G7, запланированного на 26-28 июня.

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц с начала вторжения России ни разу не был в Украине, за что подвергался критике.

Источники CNN сообщали, что Макрон планирует визит в Киев, когда уже решится вопрос с предоставлением Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия
NEWS
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз