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Макрон может посетить Киев в конце июня: с чем это связано

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Украина, Пятница 10 июня 2022 20:04
Макрон может посетить Киев в конце июня: с чем это связано Фото: Эммануэль Макрон (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Франции Эммануэль Макрон может прибыть в Украину в конце июня, когда Европейский Союз примет решение относительно заявки Киева на вступление в союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы ждем, пока комиссия даст свое заключение. Решение может заключаться в том, чтобы предоставить Украине статус кандидата. По этим параметрам мы будем определять время визит", - сообщил источник CNN.

У Макрона отметили, что он хочет посетить Украину наиболее полезным для страны способом.

С начала российского вторжения, Макрон еще не посещал Киев.

Недавно украинские лидеры раскритиковали Макрона за высказывания, в которых он сказал, что "мы не должны унижать Россию", чтобы продолжить дипломатию.

Напомним, на следующей неделе Макрон планирует визит в Румынию и Молдову. Некоторые французские СМИ предположили, что в рамках этого визита он может посетить Киев.

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