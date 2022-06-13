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Візит Шольца до Києва: посол України розповів, чого очікує від канцлера

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Київ, Понеділок 13 червня 2022 00:23
Візит Шольца до Києва: посол України розповів, чого очікує від канцлера Фото: посол України у ФРН Андрій Мельник (mfa.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Україна очікує, що під час свого візиту до Києва канцлер Німеччини Олаф Шольц стримає обіцянки щодо постачання зброї та вступу України до ЄС.

Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Він нагадав, що Україна ще не отримала давно обіцяні гаубиці PzH 2000 і самохідні зенітні установки Gepard.

"Одні анонси не допоможуть нам у війні проти загарбників. Тому ми сподіваємося на конкретні дати від канцлера, коли саме надійде зброя. Тим більше що обіцянки давалися кілька місяців тому", - сказав Мельник.

Він також сподівається, що Шольц разом з Макроном і Драгі нададуть сигнал, що Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС.

"Це підняло б бойовий дух українців і ясно показало Росії, що ЄС одноголосно підтримує вільну Україну", - підсумував він.

Раніше стало відомо, що Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Італії Маріо Драгі планують спільну поїздку до Києва наприкінці червня, напередодні саміту G7, запланованого на 26-28 червня.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц з початку вторгнення Росії жодного разу не був в Україні, за що піддавався критиці.

Джерела CNN повідомляли, що Макрон планує візит до Києва, коли вже вирішиться питання з наданням Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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