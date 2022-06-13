Візит Шольца до Києва: посол України розповів, чого очікує від канцлера
Україна очікує, що під час свого візиту до Києва канцлер Німеччини Олаф Шольц стримає обіцянки щодо постачання зброї та вступу України до ЄС.
Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Він нагадав, що Україна ще не отримала давно обіцяні гаубиці PzH 2000 і самохідні зенітні установки Gepard.
"Одні анонси не допоможуть нам у війні проти загарбників. Тому ми сподіваємося на конкретні дати від канцлера, коли саме надійде зброя. Тим більше що обіцянки давалися кілька місяців тому", - сказав Мельник.
Він також сподівається, що Шольц разом з Макроном і Драгі нададуть сигнал, що Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС.
"Це підняло б бойовий дух українців і ясно показало Росії, що ЄС одноголосно підтримує вільну Україну", - підсумував він.
Раніше стало відомо, що Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Італії Маріо Драгі планують спільну поїздку до Києва наприкінці червня, напередодні саміту G7, запланованого на 26-28 червня.
Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц з початку вторгнення Росії жодного разу не був в Україні, за що піддавався критиці.
Джерела CNN повідомляли, що Макрон планує візит до Києва, коли вже вирішиться питання з наданням Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
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