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Шольц намерен в июне посетить Украину вместе с Макроном и Драги, - Bild

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Берлин, Суббота 11 июня 2022 22:18
Шольц намерен в июне посетить Украину вместе с Макроном и Драги, - Bild Фото: немецкий канцлер Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует посетить Украину уже в июне. Может состояться совместный визит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным издания, правительственные круги Франции и Украины имеют конкретные планы поездок, которые предполагают, что лидеры трех стран приедут в Киев перед саммитом "Большой семерки, который пройдет 26-28 июня.

Bild отмечает, что Париж и Берлин уже некоторое время ведут переговоры о совместном визите в Киев. При этом Макрон предлагал поездку только после парламентских выборов во Франции, которые пройдут 12 июня. И ему принадлежит идея взять в поездку итальянского премьера Драги.

Издание пишет, что Шольц, Макрон и Драги хотят своей поездкой показать знак европейского единства.

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц с начала вторжения России ни разу не был в Украине, за что подвергался критике.

Источники CNN сообщали, что Макрон планирует визит в Киев, когда уже решится вопрос с предоставлением Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

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