Візит Путіна до КНДР слід сприймати серйозно, - Міноборони Британії

"Химерні сцени з візиту Путіна до Північної Кореї слід сприймати як попередження. Нова вісь тиранії працює над тим, щоб підірвати наші свободи. Лише зміцнивши наші Збройні сили, ми зможемо їх стримати, але лейбористи хочуть залишити нас беззахисними, поки наші вороги тримають нас під прицілом", - заявив міністр.

Варто відзначити, що після прибуття до КНДР Путін разом з Кім Чен Ином проїхали в лімузині вулицями Пхеньяна. Місто було прикрашене великими російськими прапорами й портретами диктатора. Зокрема площа була заповнена у тому ж числі й дітьми, яких вдягнули у футболки з кольорами російського та північнокорейського прапорів.

Візит Путіна до КНДР

Вчора, 18 червня, диктатор прибув з візитом до КНДР. Як розповідало The Washington Post, ймовірно його поїздка може бути пов'язана з пошуком озброєння для війни. Зокрема Росія розглядає Північну Корею як джерело дешевої робочої сили.

Також на тлі візиту країна-терорист розпочала великі навчання в Тихому океані.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки (США) Ентоні Блінкен назвав поїздку Путіна відчаєм й спробою зміцнити відносини з країнами, які можуть підтримати війну проти України.